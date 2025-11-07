Daniel Quintero y María Fernanda Cabal llegaron a un pacto de no agresión: “Acordamos no repetir ninguna expresión agraviante contra el otro”

Esta campaña presidencial de cara al 2026 empezó con más de un año de anticipación y, lastimosamente, los ataques personales han sido el factor común entre candidatos y precandidatos. Uno de los que más ha estado calentando la conversación ha sido Daniel Quintero, quien no ha limitado sus palabras al referirse a políticos de la oposición; por esto, llama la atención que el precandidato haya hecho un pacto de no agresión con María Fernanda Cabal.

En sus redes sociales Quintero compartió un vídeo en el que asegura que "con el ánimo de reducir la violencia política en Colombia, la senadora Cabal y yo hemos logrado un acuerdo para eliminar contenidos de parte y parte que no contaban con fundamentos jurídicos y que de una otra forma agraviar una otra“.

Por su parte, el exalcalde de Medellín se refirió en específico a una publicación que realizó el 2 de octubre del 2024 en el que Quintero hizo un vídeo en el que de forma le preguntaba a la gente si deberían votar por Cabal o botarla a la basura. “Por un error de Community Manager, este mensaje o video fue publicado con un texto que decía: ‘Así se le habla a las a los bandidos’”, añadió.

Teniendo esto en cuenta, Daniel Quintero dijo: “ofrezco mis disculpas sinceras al senador por un acto que no debió haber sido publicado. No me consta, lo digo con sinceridad, no creo que la senadora Cabral sea una bandida o pueda ser calificada como basura por más diferencias que tengamos”.

Finalmente, el exalcalde también aseguró que María Fernanda Cabal se comprometió a eliminar y rectificar las publicaciones que hizo en su contra, buscando una campaña presidencial en paz y sin enfrentamientos, más allá de los que se hagan con ideas y propuestas claras.

“Los dos acordamos no repetir ninguna expresión agraviante contra el otro y a promover un debate público centrado en los argumentos, la evidencia y sin descalificaciones personales ni ataques que deterioren la convivencia política en el país”, puntualizó.