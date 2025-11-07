Así fue la captura de alias ‘Munra’: principal cabecilla del Tren de Aragua buscado en 196 países

Un nuevo golpe al crimen transnacional asestó la Policía Nacional tras la captura en Cartagena de alias ‘Munra’, considerado el principal enlace logístico y financiero del Tren de Aragua en Colombia. El operativo, liderado por unidades de inteligencia e investigación judicial, permitió detener a uno de los hombres más buscados por Interpol en 196 países, señalado de coordinar el narcotráfico, tráfico de armas y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Munra’ era el encargado de articular la red de envío de drogas y armamento entre estructuras delincuenciales de Colombia y Venezuela, bajo las órdenes directas de alias ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla del grupo criminal. Su rol dentro de la organización lo convertía en una pieza clave para la expansión del Tren de Aragua hacia el norte del continente.

El general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que la captura se produjo tras un trabajo de inteligencia coordinado con agencias internacionales.

“Esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter trasnacional”, destacó el oficial.

Las investigaciones apuntan a que alias ‘Munra’ también operaba en Antioquia y Norte de Santander, zonas estratégicas para el acopio y salida de droga hacia Norteamérica. Desde allí, gestionaba los corredores logísticos que abastecían la estructura criminal y facilitaban la exportación ilícita de estupefacientes.

Además, el detenido habría mantenido redes de extorsión desde Colombia hacia Venezuela, utilizando mecanismos de intimidación a distancia para exigir dinero a comerciantes del vecino país. Estas actividades lo posicionaban como uno de los principales financiadores de las operaciones del Tren de Aragua en la región.

Alias ‘Munra’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrentará cargos por narcotráfico, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y financiación al terrorismo. Su captura representa un duro golpe al crimen organizado internacional y fortalece los esfuerzos conjuntos entre Colombia y la comunidad internacional para desmantelar las redes delictivas del Tren de Aragua.