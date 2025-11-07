Cae en España la primera célula del Tren de Aragua: 13 capturados y dos laboratorios de ‘tusi’ desmantelados

La Policía Nacional de España desarticuló la primera célula del Tren de Aragua en el país europeo, capturando a 13 presuntos miembros del grupo criminal venezolano en las ciudades de Barcelona, Madrid, Gerona, La Coruña y Valencia.

La operación Interciti, desarrollada en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol–El Pacto 2.0 de la Unión Europea, permitió además desmantelar dos laboratorios donde se fabricaba ‘tusi’, droga sintética que constituía la principal fuente de ingresos de esta red criminal.

Durante los registros, los agentes incautaron cocaína, drogas sintéticas y una plantación de marihuana, confirmando la magnitud del entramado narcotraficante.

La conexión con el “Niño Guerrero”

Esta segunda fase de la operación se produce meses después de la captura, en marzo de 2024, del hermano del “Niño Guerrero”, líder mundial del Tren de Aragua, quien fue detenido en Barcelona por delitos de terrorismo, tráfico de armas y personas, extorsión y blanqueo de capitales.

Según la Policía, la estructura desmantelada en España seguía un modelo jerárquico, con líderes y subestructuras dedicadas a la producción de drogas y la financiación de operaciones ilícitas. Cuatro de los capturados ya fueron enviados a prisión preventiva.

Colombia, pieza clave en la investigación

Las autoridades destacaron la colaboración de la Policía colombiana, cuyas investigaciones previas permitieron rastrear los movimientos del Tren de Aragua hacia Europa. Gracias a esta cooperación, se logró identificar cómo la organización —nacida en las cárceles venezolanas— extendió sus tentáculos por varios países del continente americano antes de llegar a España.

La Policía española continúa con las pesquisas para ubicar a otros posibles miembros del grupo, y subraya que este golpe representa un paso decisivo contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico de origen latinoamericano en Europa.