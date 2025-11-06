Los disparos que retrataron la Toma del Palacio de Justicia: Historias detrás de quienes arriesgaron su vida por fotografiar la guerra

Toma al Palacio de Justicia tendrá su propio documental y este sería su posible nombre

El 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M‑19) asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, ubicado en la Plaza de Bolívar y de acuerdo con las investigaciones reveladas tras el paso de los años, la operación del M-19 fue denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.

La toma que se extendió por 28 horas dejó escenas trágicas, con combates dentro y fuera del edificio, múltiples explosiones, incendios y la destrucción del inmueble.

Según exintegrantes del M-19, la toma fue una reacción a lo que consideraban incumplimientos las negociaciones de paz que se llevaban para entonces con el presidente Belisario Betancur.

En cuanto a las víctimas, se conoce que en medio del fuego, los rehenes (magistrados, empleados, visitantes) quedaron atrapados; muchos murieron como resultado de tortura, también hubo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de personas que sobrevivieron al edificio pero luego fueron asesinadas.

Cuarenta años después de la trágica toma del Palacio de Justicia, el periodista Germán Arango revive uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia a través de los ojos de quienes lo documentaron. “La Toma del Palacio: memorias gráficas de cuatro protagonistas” recoge los testimonios de cuatro fotógrafos que, con sus cámaras, capturaron el horror, el caos y la valentía en medio del fuego cruzado.