Uribe pedirá a su bancada promover ley para “absolver” a militares del Palacio de Justicia

Álvaro Uribe pide a su bancada que presente ley de sentencia absolutoria para militares del Palacio de Justicia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que le pedirá a la bancada que promueva una ley para “absolver” a los militares del Palacio de Justicia. Indicó a través de sus redes sociales que le pedirá a la bancada del Centro Democrático en el Congreso para que busquen una ley o Acto Legislativo en beneficio de los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia.

El expresidente y líder del Centro Democrático aseguró que deberá cubrir tanto a los condenados como a los que todavía están en investigación o juicio.

También le puede interesar: “Solo un país que recuerda puede volver a creer”: Fico en conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia

Uribe pide “sentencia absolutoria” a todos los militares condenados o en investigación por el rescate del Palacio de Justicia

“Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria. Que también tenga efecto sobre los fallecidos”, escribió el expresidente a través de su cuenta de X.

Además, aseguró que “debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia. Para no afectar las víctimas la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar".

Cabe recordar que Uribe fue el principal ponente de la Ley 7 de 1992, que estableció el marco legal para la reincorporación a la vida civil y política de los exintegrantes de grupos guerrilleros que se acogieron a los procesos de paz de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.

Con esta norma se regularon los beneficios jurídicos, económicos y sociales para quienes recibieron indultos o amnistías por delitos políticos, en cumplimiento de los acuerdos suscritos con organizaciones como el M-19, el EPL, el PRT y el MAQL.

La ley dispuso medidas para facilitar la reintegración plena de los desmovilizados, incluyendo apoyo económico temporal, programas de vivienda, salud, educación y empleo, así como garantías de participación política.

Así se permitió la creación de nuevos movimientos legales y el retorno de excombatientes a la vida democrática, en un momento en que Colombia buscaba consolidar la paz tras la firma de la Constitución de 1991. La iniciativa, respaldada por amplios sectores del Congreso, se convirtió en un instrumento clave de reconciliación nacional y marcó una etapa de transición hacia la normalización de la vida política del país.