El Tren de la Sabana se llevó por delante una camioneta: el conductor resultó lesionado

La movilidad al norte de Bogotá se ve comprometida por un grave accidente de tránsito que se presentó en una de las vías que conecta la Carrera 7 con la Autopista Norte, a la altura del Restaurante El Pórtico. El accidente tiene bloqueada la vía y se presentó entre una camioneta y el Tren de la Sabana.

En redes sociales se difundió rápidamente las imágenes del accidente de tránsito que se presentó entre el Tren de la Sabana y una camioneta particular. Las imágenes compartidas muestran como quedó la camioneta y según testigos en el lugar, el conductor del vehículo particular resultó lesionado.

Las primera hipótesis indican que la camioneta habría intentado pasar antes de que el Tren de la Sabana detuviera el tráfico, pero no habría alcanzado a pasar y el tren se lo llevó por delante. Está hipótesis nace de la forma en la que la camioneta quedó, fuera de la vía y dentro de una zanja que está al costado de la vía.

Se sabe que las autoridades atienden la emergencia y se espera que el conductor de la camioneta sea trasladado a un centro asistencial. De igual forma, los ocupantes del Tren de la Sabana, por ahora, no han reportado heridas, pero si han reportado que el tren se encuentra detenido mientras se realiza la intervención del accidente por parte de las autoridades.

Finalmente, también se espera que en las próximas horas se retome el paso del Tren de la Sabana en este sector y se recupere el paso en la vía que conecta la Carrera 7 y la Autopista Norte. Ahora bien, las autoridades le solicitan a los conductores prudencia y no intentar lanzarse cuando pasa el tren, con el fin de prevenir accidentes de este tipo.