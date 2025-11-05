Fiscalía judicializa a teniente coronel de la Policía por agresión sexual a una auxiliar en La Guajira

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización del teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien era subcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, por su presunta participación en una agresión sexual contra una auxiliar de la institución.

De acuerdo con el informe del ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en Riohacha, cuando el oficial habría citado a la joven a su alojamiento con el pretexto de impartirle instrucciones relacionadas con el servicio. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía indicarían que el encuentro tenía otra intención.

Según la investigación, Rodríguez Campos habría aprovechado su rango y posición jerárquica para someter a la víctima a actos de carácter sexual en contra de su voluntad. La auxiliar, tras lograr salir de la habitación, relató lo ocurrido a una compañera, lo que dio inicio a una investigación interna dentro de la Policía Nacional.

Investigación y medidas disciplinarias

Como resultado de esa denuncia, la institución decidió imponer una suspensión provisional de tres meses al entonces subcomandante, mientras avanza el proceso disciplinario en su contra. Paralelamente, un fiscal seccional de La Guajira presentó ante un juez los elementos de prueba y le imputó el delito de acto sexual violento agravado.

Durante la audiencia, el teniente coronel no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías determinó que debía cumplir una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, con vigilancia electrónica, mientras continúa el proceso judicial.

Compromiso institucional contra la violencia sexual

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y con el fortalecimiento de las investigaciones en casos de violencia sexual dentro de instituciones del Estado. Este caso, según la entidad, refleja la necesidad de garantizar entornos seguros para las integrantes de la Fuerza Pública y de sancionar de manera ejemplar a quienes abusen de su posición de autoridad.

El proceso contra el teniente coronel Rodríguez Campos continúa en curso, y la Fiscalía aseguró que seguirá recaudando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos ocurridos en Riohacha y garantizar justicia para la víctima.