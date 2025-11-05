Se conoce a qué se dedican las mujeres implicadas en el caso de Jaime Esteban Moreno

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando a Bogotá y al país. La violenta agresión que terminó con su vida ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, y con el paso de las horas se van conociendo nuevos detalles sobre los implicados, mientras avanza la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Por estos hechos ya está capturado Juan Carlos Suárez Ortiz, quien este miércoles tendría la continuación de las audiencias concentradas para definir medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías.

¿Quiénes son las mujeres implicadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno?

Los videos de las cámaras de seguridad dejaron en evidencia es que Suárez se encontraba con dos mujeres, quienes fueron detenidas de manera preventiva y posteriormente puestas en libertad, pero que continúan vinculadas al proceso judicial.

Las mujeres fueron identificadas como Kleidymar Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán. Ambas aparecen en los videos pero su grado de participación no se ha determinado.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Fernández se presentó ante las autoridades como comerciante y asesora de ventas, mientras que Parra dijo que era empleada de una empresa, economista de profesión y residente del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy.

Además, Parra es beneficiaria del programa Ingreso Solidario, por lo que ha generado controversia sobre su verdadera situación laboral.

Por ahora, las autoridades están concentradas en dar con el paradero de Ricardo González, que es señalado de haberle dado una patada voladora y golpes en el suelo a Moreno, lo que le habría causado la muerte de Moreno por trauma craneoencefálico.