“El ‘Loquito’ necesita ayuda”: Lalis defendió a Iván Cepeda de “montajes” de Jota Pe a Iván Cepeda

En la tarde del pasado 3 de noviembre, se vivió un momento tenso en la plenaria del Senado luego que Jota Pe Hernández sacara a la luz una serie de fotografías de Iván Cepeda, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico de quien mostraron imágenes de él acompañado de los exFarc, Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y figuras como Nicolás Maduro y Piedad Córdoba. Tras esta situación, la candidata a la Cámara, Lalis, salió en defensa de Cepeda.

Esta creadora de contenido y activista política, que se ha caracterizado por defender los ideales Gustavo Petro y sus allegados, aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, donde acumula 318.000 seguidores, para realizar un video en el que mostró su fiel apoyo a Cepeda, evidenciando en sus imágenes la defensa del candidato, quien aseguró que las fotografías que salieron a la luz son un “Montaje del Centro Democrático”

Que no se lo cuenten en la c y alle 🟢📲 >>> “Con los bandidos hay que dialogar”: Iván Cepeda se defendió de Jota Pe Hernández

“Todos quisiéramos tener la paciencia de Iván Cepeda. (...) Con gritos y alaridos, Jota P demuestra que el nivel del Congreso se mide en el que grite más. (...) El ‘Loquito’ de JP necesita ayuda, no puede ser que en su larga trayectoria en el Senado no haya sido capaz de entender que allá se gana con ideas y no con insultos. (...) Son tan sucios que alteraron una foto para hacer parecer que Cepeda está feliz con Iván Márquez. (...) Van a intentar destruir a Iván por todo lado, pero no van a poder”, fueron las palabras de Lalis que despertaron varias reacciones.

“A veces confundimos paciencia con indiferencia. La verdadera paciencia viene del dominio propio, no de la falta de empatía”, “Peinadita la van a dejar a usted”, “Los petristas critican a JP dizque por los Gritos Pero cuando Petro sale a las plazas a echar gritos y veneno si lo aplauden”, y “Definitivamente no te veo en el Congreso, no hay ideas”, fueron algunas de las reacciones.