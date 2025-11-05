“Se sacaron los trapitos al sol”: Jota Pe mostró fotos de Iván Cepeda con Iván Márquez, Jesús Santrich, con Romaña y otros y se agarraron en el Congreso

Un fuerte cruce de palabras se registró en la plenaria del Senado entre los congresistas Jota Pe Hernández y Iván Cepeda, luego de que el primero exhibiera en medio del debate varias fotografías del senador del Pacto Histórico junto a Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, y otros exmiembros de las FARC, además de imágenes en las que aparece con Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Piedad Córdoba.

El senador Hernández, del Partido Verde, cuestionó duramente las relaciones del congresista de izquierda con figuras relacionadas con el conflicto armado y con gobiernos afines al chavismo. Durante su intervención, afirmó que Iván Cepeda “puede ser incluso más peligroso que el presidente Gustavo Petro”, generando una fuerte reacción en el recinto.

Tensión en el Congreso: Jota Pe Hernández exhibe fotos de Iván Cepeda con exFARC y líderes chavistas

Ante estos señalamientos, Cepeda respondió de manera tajante que dialogar con los bandidos ha sido una vía necesaria para la reconciliación nacional. “Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Pero hay bandidos en todas partes, no solo en las mesas de negociación, incluso en este recinto también”, expresó el senador del Pacto Histórico, provocando murmullos entre los asistentes.

El intercambio subió de tono cuando Cepeda le sugirió a Hernández buscar “ayuda profesional” para mantener un debate más sereno. “Si quiere, buscamos ayuda profesional, para que hagamos un debate sereno y tranquilo”, insistió, en medio de los aplausos y abucheos de algunos congresistas.

Por su parte, Hernández replicó que sus críticas no eran un ataque personal, sino un llamado a la transparencia frente a quienes, según él, “han tenido cercanía con criminales”. También acusó al senador del Pacto Histórico de promover una narrativa que legitima a los responsables de hechos violentos del pasado.

El enfrentamiento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, reflejó la creciente polarización política dentro del Congreso. Mientras algunos sectores respaldaron la postura del senador Hernández por denunciar presuntas incoherencias, otros defendieron a Cepeda, recordando su papel como mediador en procesos de paz con grupos armados.

Al cierre del debate, Iván Cepeda insistió en que los votos “se ganan con argumentos y no con shows de calumnias”, reafirmando su compromiso con el diálogo político y los acuerdos de paz.

El episodio dejó en evidencia la tensión que persiste entre las distintas bancadas del Senado, en un contexto donde el debate sobre la paz y la legitimidad de los interlocutores sigue generando controversia.