“Con los bandidos hay que dialogar”: Iván Cepeda se defendió de Jota Pe Hernández

En las últimas horas se registró un fuerte enfrentamiento en la plenaria del Senado de la República entre los senadores Jota Pe Hernández e Iván Cepeda, luego de que el primero exhibiera en medio del debate varias fotografías del senador del Pacto Histórico y ganador de la consulta, junto a Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, y otros exmiembros de las FARC; además de imágenes en las que aparece con Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Piedad Córdoba.

Hernández cuestionó airadamente las relaciones del senador y candidato de la izquierda con figuras relacionadas con el conflicto armado, grupos ilegales y con gobiernos afines al chavismo. Además, aseguró que Cepeda “puede ser incluso más peligroso que el presidente Gustavo Petro”.

Iván Cepeda se defendió de señalamientos de Jota Pe Hernández

Cepeda se defendió en medio de la plenaria diciendo que “sí, con los bandidos hay que dialogar, que es la única manera de salir adelante en este país porque hay bandidos en todas partes. No solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que en este recinto también los hay”.

Además, Cepeda le dijo Jota Pe que si era necesario que pidieran “ayuda profesional”. “Si quiere, buscamos ayuda profesional, para que hagamos un debate sereno y tranquilo”, dijo.

Por su parte, Hernández le contestó y le dijo que sus críticas no hacen parte de un ataque personal, sino que son un llamado a la transparencia frente a quienes, según él, “han tenido cercanía con criminales”.

Además, Jota Pe Hernández acusó al senador del Pacto Histórico de promover una narrativa que legitima a los responsables de hechos violentos del pasado en el país.