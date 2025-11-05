¿Cómo está el dólar hoy? Así amaneció la divisa en las principales casas de cambio del país

En la jornada de hoy, el tipo de cambio del dólar frente al peso colombiano se ubica alrededor de COP $3.872,47 por USD $1, según datos de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Esta cifra marca un incremento de COP $12,35 con respecto al día anterior, lo que representa una variación de aproximadamente +0,32%.

¿Por qué sube o baja el dólar en Colombia?

El comportamiento de la TRM o cotización del dólar en Colombia responde a varios factores que combinan la dinámica interna del país con el panorama global:

Factores domésticos : La intervención del Banco de la República de Colombia, las expectativas de inflación, los flujos de capital extranjero y las necesidades de dólares para importaciones. Por ejemplo, se ha observado que la TRM registra variaciones ligeras pero consistentes en semanas recientes.

: La intervención del Banco de la República de Colombia, las expectativas de inflación, los flujos de capital extranjero y las necesidades de dólares para importaciones. Por ejemplo, se ha observado que la TRM registra variaciones ligeras pero consistentes en semanas recientes. Factores globales: La fortaleza del dólar a nivel mundial, los datos económicos de los Estados Unidos, decisiones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), y también la demanda de materias primas como el petróleo.

¿Dónde se mueve el dólar en Colombia?

Según los últimos reportes:

La TRM para este miércoles se sitúa en los COP $3.872,47 .

. En el mercado SPOT (compra/venta al contado) se han registrado rangos de apertura de alrededor de COP $3.842 a COP $3.887 por dólar.

Algunas casas de cambio informan precios de compra de dólares por cerca de COP $3.759 y venta en alrededor de COP $3.890, aunque estos valores pueden variar según ciudad o volumen.

Perspectivas del mercado cambiario

Los analistas están vigilantes y observan varios posibles escenarios:

Si la Fed decide recortar las tasas de interés, el dólar podría debilitarse , lo cual favorecería al peso colombiano. En cambio, si los datos de inflación y empleo en EE.UU. sorprenden al alza, el dólar puede recuperar fuerza y subir frente al peso.

, lo cual favorecería al peso colombiano. En cambio, si los datos de inflación y empleo en EE.UU. sorprenden al alza, el dólar puede recuperar fuerza y subir frente al peso. En Colombia, si la economía muestra mayor presión inflacionaria o la demanda de importaciones aumenta (lo que exige más dólares), podría incrementarse la TRM.

(lo que exige más dólares), podría incrementarse la TRM. Por otro lado, un mercado complaciente, con buen flujo de exportaciones (como petróleo o café) y entrada de divisas, podría generar una estabilidad o incluso una ligera caída del dólar frente al peso.

¿Qué significa para el ciudadano promedio?

Para quienes importan bienes, viajan al extranjero o tienen créditos en dólares, un dólar más alto significa que necesitan más pesos para comprar cada dólar. Esto puede traducirse en costos más altos para productos importados.

Para quienes tienen exportaciones o reciben remesas, un dólar más alto puede ser una ventaja, pues esos dólares valen más pesos.