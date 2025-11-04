Piden que María del Mar Pizarro pierda investidura por regular bares siendo dueña de uno, Before Club

La congresista María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, está en el ojo del huracán luego que se conociera que es propietaria del bar en el que se inició la pelea que terminó con la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno. Aunque aún se adelantan las investigaciones para determinar si hay o no responsabilidad del establecimiento, lo cierto es que la congresista hace parte de los encargados de regular los bares en Bogotá.

Esa es la razón por al que la oposición pide que pierda la investidura, ya que debía declararse impedida para los temas relacionados con los bares de la ciudad al ser propietaria.

¿María del Mar Pizarro debería perder la investidura por ser dueña de un bar?

La concejal Sandra Forero aseguró en los micrófonos de La W, se pronunció sobre las irregularidades que posiblemente existen en el funcionamiento del bar Before Club, del que es dueña la representante a la Cámara de Representantes, María del Mar Pizarro.

Forero aseguró que L participación de Pizarro en los debates de la aprobación de la “Ley de la Noche” podrían ser causal de pérdida de investidura por conflicto de interés.

“Claramente sí está promoviendo un proyecto de ley que tiene que ver con estas actividades. Sí lo está haciendo. Si bien no ha radicado el proyecto de ley, hizo una audiencia pública en su condición de representante para sacar adelante y para recoger insumos a lo que ella ha denominado públicamente Ley de la Noche. Entonces ya, desde la audiencia pública, actuando con su investidura de representante, queda la pregunta de si ella no debería declararse impedida y menos ella directamente promover proyectos de ley que tengan que ver con una actividad de la cual ella hace parte porque es la dueña del establecimiento”, dijo la concejal.

Además, aseguró que ante la propuesta del alcalde de Bogotá de regular los horarios de este tipo de establecimientos, Pizarro ha sido opositora.

“Hace poco salió un decreto, el 293, un decreto distrital, expedido por el alcalde, el alcalde Carlos Fernando Galán, en el que se restringen los horarios para estos establecimientos que tienen este tipo de actividad y ella ha hecho una enorme oposición a este decreto. Entonces, pues sí, ahí hay unas actuaciones que uno dice, hay un conflicto de interés, pero clarísimamente no debería estar actuando en favor de estos establecimientos”, agregó.