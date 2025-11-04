Revelan el rostro del hombre que habría agredido a Jaime Esteban Moreno y no había sido identificado

Hombre que habría golpeado mortalmente a Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de pantalla / Tomada de X @whoisjuandc 4 de noviembre 2025)

Las cámaras de seguridad lograron revelar el rostro del segundo joven que agredió mortalmente a Jaime Esteban Moreno el pasado viernes 31 de octubre, después de salir de una fiesta de Halloween en un bar en Bogotá.

Según confirmó El Tiempo, las autoridades ya tienen plenamente identificado al segundo victimario del joven estudiante de Los Andes.

Revelan el rostro del segundo hombre que agredió a Jaime Esteban Moreno en Bogotá

En uno de los videos que se conocen del hecho, se evidencia que el sujeto lanzó al piso con una patada a Jaime Esteban Moreno y posteriormente le dieron golpes en el rostro y en la cabeza con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya está capturado.

De acuerdo con diario, los testigos y los videos permiten establecer que se trata de un hombre de negro, cuya fotografía publicó El Reporte Coronell, y que sería un vendedor de perros calientes del sector de San Victorino. La imagen del hombre, que tendría 23 años, y sería de nacionalidad venezolana, se publicó en las redes sociales.

En los videos aparecería discutiendo con la mujer del disfraz azul después de la golpiza y se fueron caminando con Suárez Ortiz, mientras el estudiante de Los Andes se desangraba en una esquina.

¿Qué pasó en la fiesta de Halloween y por qué fue golpeado Jaime Esteban Moreno?

El gran misterio de este caso tiene que ver con la discusión que hubo entre Jaime Esteban y el grupo de personas con el que se encontraba Suárez Ortiz. De hecho, este último fue capturado junto a dos mujeres, quienes fueron identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación decidió no adelantar un proceso penal contra las dos jóvenes, aunque siguen siendo piezas claves en la investigación, pero que quedaron en libertad.

“Hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas. (...) Pero fueron de esas discusiones que no trascienden. Es decir, no hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento. Fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del escenario donde compartían y le propinan de manera miserable la muerte a Jaime Esteban”, expresó el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón.