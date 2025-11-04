No es su computador: WhatsApp Web está caído a nivel mundial

Los servicios de WhatsApp Web están presentando fallas a nivel mundial y están afectando a millones de personas en el mundo. En redes sociales cientos de usuarios están reportando las fallas del sistema de mensajería más popular y de los más utilizados a nivel mundial, principalmente en los servicios web a través de la página y de la aplicación.

Las fallas se reportan sobre todo en las personas que tenían su cuenta de WhatsApp Web cerrada e intentaron entrar a sus cuentas esta mañana; ahora bien, aunque no se han reportado fallas en la plataforma de celular, es posible que se presenten mientras Meta resuelve la situación.

Aunque cuando se intenta entrar a la interfaz web la aplicación si inicia la sesión, la página web y la aplicación muestran en blanco todos los espacios. Esto se traduce en que no muestra los chats, los estados, los canales de difusión y ni siquiera permite acceder a los ajustes.

WhatsApp Web muestra en blanco los chats

En redes sociales las fallas se están reportando a nivel mundial y las imágenes compartidas por los usuarios afectados dejan ver que la aplicación ni siquiera muestra los chats, aunque la aplicación en el celular indica que está sincronizando con la aplicación web.

WhatsApp Web no muestra los chats (Captura de Pantalla WhatsApp personal)

Por su parte, Meta, que es la empresa que maneja WhatsApp, Instagram y Facebook no se ha pronunciado con respecto a las fallas que se están presentando a nivel mundial, por lo que se cree que podrían prolongarse a durante todo el día.

Finalmente, se espera que a lo largo del día se conozcan las razones por las que WhatsApp Web no está funcionando correctamente y se solvente la situación, con el fin de que se normalice el servicio en todo el mundo.