“Toma de justicia por mano propia”: revelan otra versión sobre el crimen contra Jaime Esteban Moreno

Se siguen destapando nuevos detalles del crimen contra Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años y estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció tras ser golpeado después de salir de una fiesta de Halloween. Esta vez, se conoció una versión que dio la funcionaria del Ministerio Público que asistió a la audiencia de legalización de captura.

Allí la fiscal del caso expuso algunos detalles de la información que se ha recopilado durante la investigación, mientras que la representante del Ministerio Público esbozó algunos detalles que podría usar la defensa de Juan Carlos Suárez, el joven de 27 años capturado por estos hechos.

Entre otras cosas, la funcionaria advirtió que el amigo de Jaime Esteban no identificó con nombre propio al detenido y dio detalles sobre las circunstancias en las que se habría dado el crimen. Según señaló, los capturados -que en principio fueron Suárez y otras dos mujeres que quedaron libres- habrían sido interrogados por la Policía.

"Luego de interrogarlos de si habían participado en la riña, a lo que manifestaron que sí, que había sido porque había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca (SIC)”, indicó la representante del Ministerio Público, citada por el diario El Tiempo.

Incluso, la funcionaria calificó lo ocurrido como un presunto hecho de “toma de justicia por mano propia”.

¿Cuál fue el verdadero motivo de la riña?

Sin embargo, el mencionado medio de comunicación indicó que la dueña del bar en el que habrían estado los jóvenes -que resultó ser la congresista María del Mar Pizarro- advirtió que las versiones que ella había conocido apuntaban a un motivo distinto: que la riña se había desencadenado por un desacuerdo a la hora de tomar un taxi.

En una entrevista reciente, el abogado de la familia de Jaime Esteban, Camilo Rincón, también descartó que hubiese cualquier tipo de agresión dentro del establecimiento comercial.

"Quedó revelado que estaban departiendo diferentes personas y estudiantes de la Universidad de Los Andes en esta fiesta de Halloween. Van terminando la reunión. Ningún hecho de agresión se desarrolla dentro de este sitio. Jaime Esteban sale con un compañero con el que estaba en esa reunión y cerca a un establecimiento comercial es sorprendido y agredido de manera brutal por decirlo así, porque los golpes propinados en su cráneo generaron unos traumas craneoencefálicos severos", señaló Rincón.