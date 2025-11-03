Caso de Jaime Esteban Moreno: Petro pide a la ciudadanía dar información para capturar al otro presunto agresor

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro se refirió al crimen de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente agredido y murió el pasado viernes 21 de octubre.

(Lea además: Congresista del Pacto resultó ser la dueña del bar al que habría ido el estudiante de Los Andes antes de morir).

"Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades“, indicó el primer mandatario en su cuenta de X.

Vale decir que después de lo ocurrido fueron capturadas tres personas: un hombre identificado como Juan Carlos Suárez, quien también es estudiante de la Universidad de Los Andes, y otras dos mujeres.

Sin embargo, a la hora de iniciar el proceso penal, la Fiscalía General de la Nación decidió emprender acciones únicamente contra Suárez, por lo cual las dos mujeres quedaron en libertad.

Lo que ha quedado en el tintero es que, según los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio del amigo que se encontraba con Jaime Esteban, otro hombre vestido de blanco también habría participado en el ataque contra el joven.

Le piden a Galán y a la Policía que anuncie una recompensa

No solo el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Jaime Esteban. En la mañana de este lunes festivo 3 de noviembre la senadora del partido Alianza Verde también le envió un mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que ayude a agilizar la búsqueda del otro presunto agresor.

"Comandante de la Policía de Bogotá, alcalde Carlos Fernando Galán, una recompensa puede ayudar a capturar al prófugo", sostuvo la senadora también a través de su cuenta en X.