Abogado del estudiante uniandino fallecido en fiesta de Halloween rompió el silencio: “fue agredido de forma brutal”

Después de que se legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el abogado de la familia de este último se refirió a lo ocurrido.

El abogado Camilo Rincón señaló en una entrevista con Noticias Caracol que si bien en la tarde de este sábado 1 de noviembre se legalizó la captura de Suárez Ortiz, la Fiscalía también decidió desvincular del proceso penal a las mujeres que habían sido detenidas inicialmente en el lugar de los hechos.

Rincón también señaló que se hará una audiencia concentrada el próximo 5 de noviembre a las 9 de la mañana, donde se llevará a cabo la imputación y se espera que allí mismo la Fiscalía radique una solicitud de medida de aseguramiento con el fin de que Suárez Ortiz sea privado de la libertad en un centro carcelario mientras continúa su proceso penal.

¿Qué fue lo que pasó con Jaime Esteban Moreno?

El abogado Rincón también hizo un breve relato sobre lo que habría ocurrido antes de que Jaime Esteban sufriera la golpiza que le habría provocado la muerte unas horas más tarde.

“Quedó revelado que estaban departiendo diferentes personas y estudiantes de la Universidad de Los Andes en esta fiesta de Halloween. Van terminando la reunión. Ningún hecho de agresión se desarrolla dentro de este sitio. Jaime Esteban sale con un compañero con el que estaba en esa reunión y cerca a un establecimiento comercial es sorprendido y agredido de manera brutal por decirlo así, porque los golpes propinados en su cráneo generaron unos traumas craneoencefálicos severos”, explicó el abogado Rincón.

Sobre los motivos de la riña que se presentó después de la fiesta, Rincón aseguró que “hubo una discrepancia verbal” en la discoteca. Incluso, el abogado advirtió que, según su hipótesis, Jaime Esteban prefirió retirarse del lugar para evitar un conflicto. Sin embargo, el presunto agresor lo habría seguido y lo habría atacado.

¿Qué se sabe de las mujeres que presenciaron la riña?

Quizás uno de los detalles más llamativos de este caso son las dos mujeres jóvenes que también fueron detenidas junto al presunto agresor. Ambas quedaron en libertad y, por lo pronto, la Fiscalía se abstuvo de iniciar un proceso penal en su contra.

El abogado Rincón señaló que la presunta participación de ambas jóvenes en lo sucedido aún no se ha esclarecido del todo. “Al parecer, fueron las que le indicaron al agresor que esa era la persona con la que tuvieron alguna discrepancia dentro del lugar donde departían. Yo supongo que si la Fiscalía considera o reúne elementos probatorios suficientes, me imagino yo, tendrá que vincularlas dentro del proceso penal”, explicó el abogado.