Terrible insultada le pegaron a Petro por ‘meter la mano al arroz’ que se estaba preparando

“Opinión impopular: Comer arroz de la olla es más rico”, decía un video que se volvió viral del presidente Gustavo Petro mientras se estaba en la cocina, precisamente, probando un arroz que se estaba preparando.

Lo que seguramente no esperaba el presidente colombiano es que ese video le trajera críticas e insultos tan fuertes, pues hasta lo trataron de cochino.

En redes sociales, Adriana Martínez publicó el video del presidente para criticar que le metiera la mano al arroz y lo probara directamente desde la olla, asegurando que desde la casa le debieron enseñar que eso no se hace:

“Con esa jeta llena de porquería amargó hasta el arroz. En mi casa uno hacía eso y mi mamá me volteaba el mascadero por falta de respeto. No se babosea la comida de todos. Pero claro, ¿qué se puede esperar de este hijue**** cochino?“, fue el mensaje de Adriana Martínez a través de sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro no dudó en responder al ataque, pero en lugar de ponerse a pelear, fue conciso al señalar que, según la ciencia, entre más grandes son las groserías, más pequeño es el cerebro:

“El tamaño de las groserías es inversamente proporcional al tamaño del cerebro. Dice la ciencia”, respondió Gustavo Petro a los insultos.