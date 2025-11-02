El que se aburre en Bogotá es porque quiere: Ciudadanos disfrutaron del SITP rumbero por un cover de $3.200

En Bogotá, la celebración de Halloween se lleva a otro nivel y así lo demostraron en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), donde gozaron, con la ayuda del conductor, como si estuvieran en una chiva rumbera.

En redes sociales se difundió un curioso video de Bogotá durante la celebración de Halloween, con aquellos ciudadanos que no estaban en las calles pidiendo dulces, sino transportándose de un lugar a otro.

Sin embargo, el hecho de que estuvieran en un bus no implica que no se diviertan, pues iban bailando mientras el conductor prendía y apagaba las luces.

En el corto video se puede apreciar que algunas personas estaban disfrazadas, mientras que otras gozaban sin la necesidad de estar caracterizados de algún personaje.

Por supuesto, los ciudadanos que estaban afuera del bus no podían creer lo que estaban viendo, pues es poco usual ver a las personas con buena actitud dentro de un articulado.

Este video dio bastante de qué hablar y los comentarios no se hicieron esperar, por eso, le presentamos los mejores:

- "Pues mejor que la gente esté así, disfrutando , recochando, fregando la vida, y no peleándose por una silla jejjej".

- "La trasmiteca 😂😂“.

- “La chiva rola 😁“.

- "Que falta de respeto utilizar un transporte público para eso Y no invitarme 🤭🤭🤭“.

- "Ah no, Colombia es mucho ambiente PAL mundo".

- "😂😂 ahora el sip es una chiva rumbera algo más moderna😂😂🤫🫣“.