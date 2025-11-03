“Se vive, se siente, Cepeda presidente”, cantaron en Cali previo a un concierto

Iván Cepeda será el candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año y ya miles de personas están ilusionadas con la posibilidad de verlo en la Casa de Nariño.

De hecho, en el concierto de Silvio Rodríguez en Cali, los asistentes cantaron: “Se vive, se siente, Cepeda presidente”.

Recientemente, Iván Cepeda obtuvo el 64.02% (800.839 de votos) para imponerse a Carolina Corcho y ser el candidato de la coalición Pacto Histórico, el cual está conformado por el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano.

Por supuesto, una de las personas que principalmente apoya a Iván Cepeda fue el presidente Gustavo Petro, quien lo apoyará e invitará a todos sus seguidores a votar por él: “Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante".

Por su parte, Cepeda, quien además de celebrar su victoria, se gozó porque en la antesala del concierto de Silvio Rodríguez en Cali, muchos asistentes cantaron al unísono en apoyo a Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones.

A continuación le presentamos el video que compartió Iván Cepeda: