El disfraz de Halloween perfecto no exist... Joven se caracterizó de Claudia López y ella le respondió

Una de las cualidades que más se puede destacar de los colombianos en la celebración de Halloween es la creatividad para ingeniar disfraces divertidos, interesantes o inesperados.

Tal fue el caso del joven que se disfrazó de Claudia López, la imitó en un discurso y hasta se ganó los elogios de la política.

El encargado de hacer reír a más de uno en redes sociales por su interpretación de Claudia López fue ‘elunicosebass’, quien además es creador de contenido y goza de más de 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

El joven adecuó su peinado, se puso aretes, consiguió unas gafas similares y utilizó tanto la camisa como el gabán que le vio a Claudia López, y de hecho, también puso la foto de ella en la publicación, en la cual escribió: “Por un país mejor 🇨🇴“, aludiendo al interés de López en convertirse en presidente de Colombia.

En una segunda publicación, el joven hizo un video haciendo la mímica de un momento de Claudia López muy recordado por los bogotanos, de cuando ella era la alcaldesa, “Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo sumercé”, en referencia a sus declaraciones cuando se despertó una polémica por cuenta de los impuestos a los vehículos durante su alcaldía.

El joven no imitó la voz, pero sí hizo la mímica con la voz de Claudia López de fondo, quien se dio cuenta de la imitación.

La política, en lugar de enojarse, demostró que le pareció muy divertido el disfraz de este joven, así que entre risas le comentó las siguientes palabras: “Tan bello! Lo máximo! 😂“.

A continuación le presentamos el video del disfraz de Claudia López: