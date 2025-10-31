Mil cajas de colores serán entregadas a niños durante Halloween en Bogotá

Este Halloween se transforma la tradicional celebración del Día de las Brujas en una experiencia creativa y significativa para los niños y sus familias con “Regalemos Colores en el Día de las Brujas” de Paper Mate, una iniciativa invita a compartir momentos de imaginación, juego y conexión a través del color, promoviendo un festejo más consciente y lleno de creatividad.

Como parte de esta propuesta, llega Saúl, un personaje lleno de energía, creado para inspirar a los niños a explorar su imaginación y lograr cosas extraordinarias junto a sus familias.

Sobre esta experiencia, Sophie Berreta, General Manager Colombia & Perú de Newell Brands, destacó que esta fecha dedicada a los niños se convierte en una oportunidad para llenar su día de color y sonrisas. “Cada color representa una invitación a imaginar, crear y conectar. Dar color también es dar amor, alegría y bienestar”, afirmó.

La activación contempla un recorrido por varios puntos estratégicos de Bogotá, donde se entregarán 1.000 cajas de colores de 18 tonos a los niños que se acerquen a participar en la jornada. La ruta inició al mediodía en el centro comercial Tintal Plaza y continuará por la Biblioteca El Tintal, el parque Normandía, el centro comercial Plaza Imperial y concluirá en el parque principal de Suba. Cada parada se convertirá en un espacio de encuentro para las familias, que podrán disfrutar actividades y vivir un Halloween más consciente, creativo y significativo.