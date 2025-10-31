¿Van a dejar la prohibición del parrillero en moto para siempre en Bogotá? Galán le contesta fuerte a moteros

El pasado 29 miércoles 29 de octubre, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá dieron a conocer una serie de restricciones para la circulación de motos, medidas que van hasta el lunes 3 de noviembre y que, entre otras cosas, pretende evitar las masivas rodadas de Halloween que se hacen en la capital colombiana año tras año. Tras esta decisión se han presentado bloqueos y protestas en contra del alcalde Galán, quien habló de la posibilidad de que se mantenga la prohibición del parrillero de manera permanente. ¿Esto dijo?

Desde el pasado 30 de octubre y bajo el marco del Decreto Distrital 528 de 2025, se estableció que desde el jueves 30 de octubre, hasta las 11:59 p.m del lunes 3 de noviembres, se prohíbe la circulación de motos con acompañante; a lo que se le suma que entre las 8:00 p.m y 5:00 a.m de estos días, se prohibirá la circulación de motociclistas en las principales arterías viales de la ciudad.

Tránsito Bogotá Foto de moteros en Bogota.

Tras la entrada en marcha de este Decreto, la Alcaldía de Galán se mantiene firme con su decisión a pesar de las protestas y las peticiones de entidades privadas como Fenalco por las perdidas económicas que se han generado por esta decisión. Justamente, Galán concedió una entrevista a Blu Radio en la que dejó en claro que no pretende que estas medidas sean permanentes, especialmente la relacionada con el parrillero; además de revelar las cifras de inmovilizaciones que se dieron en el primer día de las restricciones.

“Hay estudios que indican que la medida de parrillero permanente no es efectiva. Nos ayuda a reducir el riesgo en este tipo de rodadas como las que pasan el 31 de octubre, donde hay Halloween y varios eventos, quincena. Esta medida permanente no es efectiva. (...) Reduce estas rodadas que arrancaron la semana pasada en la NQS. (...) Le estamos devolviendo a los niños la posibilidad de salir a las calles”, afirmó el burgomaestre.

“Ayer hubo 343 inmovilizaciones de motos y vamos a ejercer las medidas en contra de las motos. Ayer se capturaron a 4 personas por hechos de violencia. Si no hay posibilidades de diálogo con los gestores, la policía va a actuar con capturas. (...) Tenemos que garantizar que la gente cumpla las normas. Hay una proliferación de personas que andan en moto que no cumplen las normas. (...) En algunos casos estos colectivos están asociados con quienes hacen piques. (...) No vamos a negociar o abrir la puerta a que no se cumplan las normas. Las motos no están por encima de la ley. (...) No vamos a cambiar la medida”, añadió.