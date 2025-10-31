Galán sacó pecho por gran cantidad de motos que se llevaron a los patios en primer día de restricciones en Bogotá

Desde el pasado jueves 30 de octubre, hasta el lunes festivo 3 de noviembre, estará en vigor el Decreto Distrital 528 de 2025, que plantea varias restricciones para la circulación de motocicletas en Bogotá; medidas que dejaron decenas de inmovilizaciones e incluso capturas, como lo indicó el alcalde Galán recientemente.

La Secretaría de Movilidad determinó que desde el jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre quedará restringida la circulación de motocicletas con acompañante. Además, durante ese mismo periodo, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., se prohibirá el tránsito de motociclistas por las principales vías de la ciudad como: Autonorte, Autosur, NQS, Boyacá, Cali, Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Séptima, 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.

De hacer caso omiso a las restricciones, los moteros tendrán que responder por un costoso comparendo asociado con la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que equivale a $604.100 pesos y la inmovilización de la motocicleta. Justamente el alcalde Galán habló en Blu Radio de las cifras de inmovilizaciones que dejó el primer día de la entrada en vigor de la medida; además de dejar en claro que no pretende que sean permanentes:

“Ayer hubo 343 inmovilizaciones de motos y vamos a ejercer las medidas en contra de las motos. Ayer se capturaron a 4 personas por hechos de violencia.Si no hay posibilidades de diálogo con los gestores, la policía va a actuar con capturas. (...) Tenemos que garantizar que la gente cumpla las normas. Hay una proliferación de personas que andan en moto que no cumplen las normas. (...) En algunos casos estos colectivos están asociados con quienes hacen piques. (...) No vamos a negociar o abrir la puerta a que no se cumplan las normas. Las motos no están por encima de la ley. (...) No vamos a cambiar la medida”, expresó el burgomaestre.