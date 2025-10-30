Daniel Quintero arremete contra Galán por restricciones a motos en Bogotá: “Esta es una decisión clasista”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero cuestionó duramente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por las medidas restrictivas que tomó frente a la circulación de motos en la capital durante el puente festivo posterior a la celebración de Halloween.

“Galán prohibió el uso de parrillero en Bogotá desde hoy 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre. Lo peor es que nadie va a poder usar sus motos entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en estas mismas fechas. Esta es una decisión clasista, injusta, desconectada con la realidad de millones de colombianos”, advirtió Quintero en un video en el que aparece manejando una moto.

Adicionalmente, indicó que considera que los más afectados fueron los trabajadores que laboran en plataformas web y las personas que se movilizan junto a sus familias.

“Quiero enviarle este mensaje a Galán: la inseguridad no se combate persiguiendo al que madruga, sino haciendo bien el trabajo. Con inteligencia, con tecnología y obviamente con Policía. Rechazo esta medida que solo deja ver que Galán no está con la gente”, agregó el exalcalde de Medellín.

Secretaria de Movilidad dio detalles de las medidas para las motos en Bogotá

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad informó que estas nuevas medidas se tomaron con el fin de reducir la accidentalidad en Bogotá y prevenir hechos que atentan contra la seguridad vial.

“En Bogotá queremos que Halloween sea una celebración tranquila y segura, no una fecha marcada por tragedias en las vías o desordenes en la ciudad como ha sido históricamente. En los últimos años, el fin de semana de Halloween ha representado un aumento en los siniestros viales, las riñas y los hechos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Entre 2022 y 2024 murieron hasta 16 personas cada año por siniestros viales. En ocho de cada 10 casos hubo un motociclista involucrado”, sostuvo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.