Rescataron a los gatos que vivían en el mismo apartamento de Samantha: ambos felinos estaban deshidratados

El polémico caso de Samantha, la perrita golden retriver que fue brutalmente atacada por su dueño en Usaquén, sigue dando de que hablar. Tras el rescate de la perrita por parte de las autoridades de Bogotá, los agentes del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal volvieron a la vivienda del agresor para rescatar a dos gatos que también habitaban en el apartamento de Samantha.

El rescate se dio luego de que habitantes del sector denunciaran que el sujeto tenía en su poder otros dos animales, dos gatos, y temían que sufrieran del mismo mal trato que su hermana perruna Samantha. Ante esto, agentes del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal llegaron a la vivienda con el fin de verificar la situación de ambos gatos.

Tras la verificación se logró identificar que ambos gatos presentaban un grado de deshidratación del 6%, por lo que fueron remitidos a veterinarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal con el fin de que fueran evaluados a fondo para verificar si tenían alguna otra alteración de salud.

Sumado a esto, desde el instituto recordaron la importancia de denunciar a tiempo y ante las autoridades competentes este tipo de casos con el fin de proteger a animales indefensos que se encuentran en situaciones vulnerables en las que su integridad física se ve comprometida.

Finalmente, aún no es claro cuál será el futuro de Samantha y de sus dos hermanos felinos, quienes continúan bajo la protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Entre tanto, el agresor enfrentara un proceso ante la justicia y se espera que sea juzgado bajo la Ley Ángel, creada para velar por la protección y el cuidado animal.