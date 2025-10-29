Rescatan Samantha, una a perrita maltratada por su dueño en conjunto residencial de Usaquén: las autoridades ya habían intervenido en 2018

La ciudad de Bogotá volvió a estremecerse por un caso de maltrato animal que ha generado profunda indignación en redes sociales. Un video de cámaras de seguridad captó el momento en que un hombre golpea brutalmente a una perrita en un conjunto residencial del norte de la capital, en la localidad de Usaquén. Las imágenes muestran cómo el agresor patea varias veces al animal y la sostiene con fuerza del collar, mientras la mascota intenta escapar del ataque.

El video, difundido masivamente a través de plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, provocó una ola de rechazo ciudadano y motivó la intervención inmediata de las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá y el grupo de Protección Animal acudieron al edificio para verificar los hechos y rescatar a la perrita, de nombre Samantha, una canina de 14 años que mostraba signos evidentes de dolor y lesiones recientes.

“La persona tenedora de esta mascota fue vinculada a un proceso mediante una noticia criminal por medio de nuestra Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal”, confirmó el coronel Chávez, comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

Los funcionarios de Protección Animal Bogotá trasladaron a Samantha a un centro veterinario, donde fue atendida y estabilizada. Según los reportes preliminares, la perrita presentaba hematomas y estrés físico producto de agresiones repetidas.

Esta no es la primera vez que las autoridades intervienen en defensa de Samantha

El caso ha generado aún más indignación tras la aparición de un nuevo video fechado en 2018, en el que presuntamente el mismo hombre agrede a la perrita dentro de un ascensor del mismo edificio. Al respecto se ha podido conocer que las autoridades también intervinieron, pero terminaron devolviéndole a Samantha a su violento dueño.

Protesta de la comunidad ante los constantes maltratos contra Samanta

En respuesta, decenas de residentes del conjunto realizaron un plantón de protesta la noche del martes 28 de octubre, exigiendo justicia y la captura inmediata del agresor. Según los vecinos, el responsable sería Andrés Mauricio Ariza, quien ya habría tenido antecedentes por maltrato animal en 2019 y que además tendría dos gatos bajo su cuidado.

“Este tipo de conductas no solo representan una contravención, representan un delito. Esperamos que haya una judicialización ejemplar”, expresó Antonio Hernández, director de Protección Animal.

La Fiscalía y la Policía continúan con la recolección del material probatorio para judicializar al presunto agresor. Mientras tanto, la ciudadanía exige que se refuercen las medidas de protección y sanción en casos de violencia contra los animales en Colombia, un problema que, según organizaciones animalistas, sigue en aumento en diferentes regiones del país.