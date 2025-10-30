“Bogotá necesita orden. Cuando hay gente que rechaza el control y la autoridad no nos vamos a poner de acuerdo”: Galán sobre sanción a moteros

Bogotá amaneció paralizada por múltiples manifestaciones y planes tortuga por parte del gremio motero de la ciudad en respuesta al polémico decreto que expidió la Secretaría de Movilidad de la capital. En este decreto prohiben la circulación de motos en las principales vías de Bogotá entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del 30 de octubre al 3 de noviembre, también prohibe el parrillero todo el día, entre otras sanciones polémicas.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán salió a dar la cara ante la polémica y justificó las sanciones impuestas al gremio por cinco días en toda la ciudad. "Bogotá necesita orden, necesitamos que la gente que se mueve en las vías respete las normas de tránsito. El fin de semana pasada ustedes también reportaron como un grupo eh de motos bloquearon por completo la avenida NQS afectando a millones de ciudadanos“, aseguró el alcalde en entrevista con Caracol Tv.

De igual forma, Galán justificó la decisión asegurando que “si los actores viales respetan las normas y garantizamos, por ejemplo, que nos invaden los andenes, las ciclorutas, será más fácil poder organizarnos. Pero cuando tenemos gente que no quiere que se haga control, que no quiere el control, rechaza el control y rechaza la autoridad, no nos vamos a poner de acuerdo“.

Finalmente, el alcalde aseguró que pese a que la mayoría de las vías estaban restringidas para circular después de las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m., existen vías alternas que si se pueden transitar, por lo que la ciudadanía debe “organizarse para aportar al orden en Bogotá”.

¿Qué pasa si no hace caso a las restricciones?

Quienes incumplan estas disposiciones incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que implica sanción económica por un monto de 604.100 pesos y la posible inmovilización de la motocicleta.

A continuación, conozca las vías que tienen restricción de movilidad: De acuerdo con el decreto 528 de 2025, los corredores que presentarán las restricciones son:Autonorte, Autosur, NQS, Boyacá, Cali, Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Séptima, 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.