“Mujer violenta”: Petro sobre señorita Antioquia que propuso darle un ‘cachazo’ al presidente

En las últimas horas se conoció un video de Laura Gallego Solís, la nueva señorita Antioquia, quien se encontraba con el precandidato presidencial Santiago Botero y le preguntó si le dispararía al presidente Gustavo Petro o al precandidato y exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Ante estas declaraciones, Petro reaccionó a su cuenta oficial en la red social X.

(Lea además: ELN aseguró que someterá a un “juicio revolucionario” a policías y funcionarios del CTI secuestrados).

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio“, aseguró el primer mandatario en su publicación.

Pero el primer mandatario no fue el único que reaccionó a los señalamientos de la señorita Antioquia. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero también manifestó su indignación después de que el video se hiciera viral.

“Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera“, advirtió Quintero también a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Un cachazo para Petro al menos”: la violenta declaración de la señorita Antioquia

El video que produjo la polémica lo grabó Gallego cuando se encontraba con el precandidato Santiago Botero, en un ejercicio que ya ha hecho con otros líderes políticos.

“En el desierto, tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?“, le preguntó Gallego a Santiago Botero. El precandidato, sin ruborizarse, le respondió que preferiría dispararle a Quintero.

“Y un cachazo pa’ Petro pues, al menos”, agregó la señorita Antioquia.