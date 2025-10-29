Petro a quienes lo señalan de querer “ocultar” informe de la ONU sobre cultivos ilícitos: “Me creen tonto”

Después de que el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, ha arremetido contra múltiples figuras políticas de Estados Unidos y contra las cifras de cultivos ilícitos que maneja ese país. En las últimas horas incluso etiquetó al popular medio estadounidense Fox News en una publicación en la que defendía la política de la lucha contra el narcotráfico de su gobierno.

Todo empezó con un señalamiento que le hizo el exsecretario de Seguridad de Bogotá Daniel Mejía, quien sugirió que el Gobierno Nacional habría ocultado un informe sobre cultivos de drogas.

“¿Qué esconde el gobierno de Gustavo Petro al no permitir la publicación de informe de Naciones Unidas sobre hectáreas cultivadas con coca y producción potencial de cocaína de 2024? ¿En cuánto aumentó la producción de cocaína en 2024? Censura de un informe técnico”, se había preguntado el exfuncionario.

Las declaraciones fueron replicadas por el director de la Revista Semana, Yesid Lancheros, en esa misma red social y poco después el presidente Petro le respondió con visible molestia.

En principio, según un reportaje de El Tiempo, la publicación del informe de la ONU se ha postergado debido a que el Gobierno Nacional ha pedido aclaraciones sobre la metodología, a la cual ha cuestionado con frecuencia.

Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz ha señalado que si bien es cierto que se debe afinar la metodología de la ONU, se han usado los mismos parámetros desde el 2005.

También indicaron que aunque el presidente Petro “aduce que su política de drogas se enfoca en la sustitución y las incautaciones, aún no hay resultados tangibles de los impactos de ese enfoque”.

Petro respondió a los señalamientos

“Me creen tonto, cuando el informe le muestra la realidad a los estadounidenses y lo contrario que es esta realidad lo que informaron los congresistas de Marco Rubio”, subrayó el presidente Petro acerca de las declaraciones de Mejía.

Además, en la publicación el primer mandatario también etiquetó al popular medio estadounidense Fox News, que ha entrevistado a varios de los críticos del primer mandatario colombianos en las últimas semanas.

Pues bien, la declaración del presidente no cayó bien entre algunos de sus opositores, quienes han cuestionado duramente su lucha contra el narcotráfico en Colombia.

“Colombia está llena de coca Presidente @petrogustavo. Eso es una verdad que no se puede esconder. Cultivos ilícitos en crecimiento, narcos cada día más cómodos delinquiendo“, le escribió el concejal de Bogotá del Centro Democrático Humberto Amín.