“Ella misma se puso en tratamiento psicológico”: habló la madre de la mujer que se lanzó al Río Bogotá con su hija de 10 meses

Mujer es recatada junto a su bebé de 10 meses luego de que se intentara suicidar lanzándose a un río (Captura de pantalla de redes sociales 28 de octubre)

Una tragedia estremeció a Bogotá el pasado lunes 27 de octubre, cuando una joven de 23 años arrojó a su bebé de 10 meses al río Bogotá, a la altura del barrio El Cortijo, en la localidad de Engativá. El caso, que generó conmoción en todo el país, ha abierto un profundo debate sobre la salud mental, el maltrato intrafamiliar y las fallas en el acompañamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia.

Según reportaron las autoridades, varios policías que patrullaban el sector fueron alertados por los gritos de testigos y se lanzaron al agua para rescatar tanto a la menor como a su madre, quien también se arrojó al río tras cometer el acto. Ambos rescates resultaron exitosos, aunque la situación fue crítica. La bebé permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, mientras que la mujer fue capturada y posteriormente enviada a prisión por el delito de tentativa de homicidio.

La madre revela antecedentes de salud mental y violencia doméstica

La madre de la joven rompió el silencio en entrevista con City TV, donde ofreció detalles inéditos del caso. Según su testimonio, su hija ha sufrido problemas psiquiátricos desde la adolescencia, sin recibir nunca un diagnóstico claro. “Cuando tenía 16 años, en el colegio nos llamaban porque se desmayaba. Los médicos solo decían que debía ir al psicólogo, pero nunca le hicieron un seguimiento real”, relató con angustia.

De acuerdo con su versión, la joven también era víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, con quien tuvo a la bebé. “Ella misma buscó ayuda psicológica por los golpes y el maltrato. Tenemos fotos donde se ve cómo él la agredía”, afirmó. Pese a que existía una medida de protección en su favor, el hombre continuaba buscándola y hostigándola.

Un mensaje previo que podría ser clave en la investigación

Antes del dramático hecho, la joven habría enviado un mensaje inquietante a su hermana menor, de 13 años. Según contó su madre, “le escribió que iba a morir joven y que pronto todos descansarían de ella”. Ese mensaje, que podría reflejar un cuadro depresivo severo, ya está en manos de los investigadores.

Llamado de la familia y el ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que la bebé se encuentra bajo protección y recibe atención médica especializada. Por su parte, la madre de la detenida pidió que su hija reciba tratamiento psiquiátrico urgente y reclamó poder verla. “No me han dejado hablar con ella. Desde que pasó todo está con la misma ropa, no sé si ha comido ni cómo está”, expresó entre lágrimas.