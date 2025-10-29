Fiscalía judicializa a la mujer que lanzó a su bebé de 10 meses al río Bogotá

Mujer es recatada junto a su bebé de 10 meses luego de que se intentara suicidar lanzándose a un río (Captura de pantalla de redes sociales 28 de octubre)

En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer señalada de atentar contra la vida de su hija de 10 meses, arrojándola al río Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, la procesada llegó con la niña en sus brazos y en el momento que se encontraba en la orilla del afluente, repentinamente la habría arrojado al río y posteriormente se lanzó.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron rescatar con vida a la menor de edad y a la madre, tras intentar persuadirla sin éxito. La niña permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud tras el hecho.

Por todo lo anterior, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.

Testigos y reacción ciudadana

En videos difundidos a través de redes sociales, se puede escuchar el desconcierto y la indignación de quienes presenciaron el hecho. “Baja la bebé, baja la bebé, no Dios mío, Señor, Ay Diosito Santo”, gritaba una mujer mientras otros reclamaban entre insultos el acto de la madre.

La coordinación entre la policía, los servicios médicos y los ciudadanos fue clave para evitar un desenlace fatal. Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer, pero confirmaron que ambas se encuentran fuera de peligro.