Abelardo de la Espriella celebró que incluyeran al presidente Petro en la Lista Clinton: “¡Hay más en camino!"

La noticia del día fue la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro, en la Lista Clinton. Poco después de que se conoció la noticia, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo un comentario en inglés sobre este hecho a través de su cuenta oficial en la red social X.

(Lea además: Petro sobre personas fallecidas por bombardeos de Estados Unidos: “No son bajas de guerra, son asesinatos”).

"Yeah! More on the way! (Sí! Más en camino!)“, señaló De la Espriella y compartió la información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Allí se lee claramente que la inclusión en la Lista Clinton no solo incluyó al primer mandatario colombiano y a parte de su familia, sino también al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado de prensa publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, agregó Bessent.

Petro y Benedetti se defendieron de los señalamientos de Estados Unidos

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas (SIC)”, indicó el primer mandatario colombiano.

Su ejemplo fue seguido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien arremetió contra las autoridades estadounidenses en su pronunciamiento.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, aseguró Benedetti.