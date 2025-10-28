A Daniel Quintero no lo dejaron entrar a la Registraduría para inscribir comité de firmas

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero no ha podido inscribir formalmente su comité de firmas para dejar en firme su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2026. Este martes 28 de octubre acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero no lo dejaron entrar.

“¿Cómo no vamos a querer un reset en la política de nuestro país si vemos que a un candidato que quiere aspirar no lo dejan?“, se preguntó Quintero en una declaración frente a varios medios de comunicación. Así mismo, Quintero advirtió que cuando quiso participar en la consulta del Pacto Histórico el Consejo Nacional Electoral no le dio a esa colectividad la posibilidad de hacer la mencionada consulta, con lo cual Quintero renunció a participar en esas votaciones.

Sin embargo, el exalcalde de Medellín sí apareció en el tarjetón y obtuvo más de 145.000 votos. La consulta la terminó ganando Iván Cepeda con más de un millón y medio de votos.

Con estos resultados, algunos expertos en asuntos electorales han señalado que Quintero no podría lanzarse como candidato presidencial en la medida en la que ya participó en unas votaciones y no fue elegido. Esta tesis, por supuesto, no es compartida por el exalcalde de Medellín.

¿Qué le respondió la Registraduría a Quintero?

La Registraduría hizo un pronunciamiento oficial sobre la solicitud que ha hecho Quintero para inscribir su comité, un grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’.

“El 26 de septiembre de 2025 el ciudadano Daniel Quintero Calle fue postulado por los representantes legales de las organizaciones políticas Partido Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano y Partido Polo Democrático Alternativo para participar en las consultas de los partidos, que se realizaron el 26 de octubre de 2026. Mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2025, el señor Daniel Quintero Calle presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud en el sentido de formalizar su: ‘(...) retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre de 2025 (...)’”, explicó la Registraduría.

En esa medida, la entidad le pidió al Consejo Nacional Electoral dar claridad sobre el destino de Quintero y si tiene la posibilidad de volver a inscribir un comité por firmas para lanzar su precandidatura presidencial.

Quintero, por su parte, sostuvo que estaba en desacuerdo con estas acciones de la Registraduría, pues argumentó que están demorando su aspiración presidencial.

"Esta es una leguleyada más para sacarme del camino a la Presidencia. Al no entregar el formulario de inscripción, agotan el tiempo para recoger firmas que vence en 40 días. Interpondré una tutela solocitando medidas urgentes que eviten que nos saquen del camino“, indicó Quintero.