Precandidata al Senado de las Madres de Falsos Positivos no consiguió votos suficientes en consulta del Pacto

La consulta del Pacto Histórico dejó muchas sorpresas en medio de lo que ha sido considerado como una jornada electoral “fría” en la cual solo se votaban los precandidatos presidenciales y las listas de Congreso de un movimiento. Pues bien, una de esas sorpresas fue que la precandidata al Senado de las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) no consiguió los votos suficientes para aparecer en los primeros lugares de la lista del Pacto.

Vale decir que esa colectividad ya ha señalado que sus listas al Congreso serán cerradas y paritarias. Es decir que van a intercalar a un hombre y una mujer en la lista.

Tras los resultados revelados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se conoció que Jacqueline Castillo, la precandidata de MAFAPO, quedó en el puesto 72 con 6.521 votos. Al menos así lo señala el último boletín publicado por la autoridad electoral.

Con este resultado, Castillo no conseguirá concretar su aspiración al Senado, pues las cuentas más optimistas del Pacto -divulgadas por figuras como el ministro del Interior, Armando Benedetti- apuntan a que conseguirán alrededor de 25 curules en el Senado.

“Seguiremos luchando por la verdad y la justicia”: Madres de Falsos Positivos

"Gracias Colombia. Infortunadamente no tenemos los recursos para hacer una campaña, para que conozcan nuestros propósitos en más lugares, pero nos quedamos con esta inmensa gratitud y la paradoja de más de 6500 votos en esta consulta. Seguiremos luchando por la verdad la justicia y las garantías de no repetición“, indicó MAFAPO en sus redes sociales oficiales.

En la misma publicación, Jacqueline Castillo advirtió que también está agradecida con sus votantes. “Creo que el universo y todos ustedes nos siguen dando la razón. Fueron 6.521 votos que obtuvimos. Seguimos con nuestra frente en alto demostrando que fueron unos crímenes de Estado”, concluyó Castillo.