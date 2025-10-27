Benedetti lanza advertencia: “En marzo van a peluquear a la derecha” tras triunfo del Pacto Histórico

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró con entusiasmo los resultados de la consulta del Pacto Histórico, destacando que la colectividad obtuvo 2.753.738 votos. Según el funcionario, esta cifra refleja que “unas personas quieren la vida, les gusta la democracia”. En un video publicado en sus redes sociales, mientras le cortaban el cabello, Benedetti afirmó con tono desafiante: “En marzo van a derrotar, van a peluquear a todo aquel que le guste la muerte, por ejemplo, la derecha”.

El ministro aseguró que los resultados son una muestra del respaldo ciudadano al proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro y que, de mantenerse esta tendencia, el Pacto Histórico se fortalecerá de cara a los próximos comicios. “Seguro que quedé bonito, como quedó bonita la democracia y como quedó bonito el Pacto Histórico”, remató Benedetti en tono jocoso, haciendo alusión a su nuevo corte de cabello.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también reaccionó a los resultados y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al exmandatario estadounidense Donald Trump. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Petro señaló que los más de 2.7 millones de votos son “un mensaje del pueblo colombiano al presidente Trump” y le pidió “escuchar al pueblo”, al tiempo que criticó a quienes —según él— “le han llenado la cabeza de mentiras”.

El mandatario colombiano subrayó que dialogar “con el verdadero pueblo” es “súper clave” y defendió su programa de sustitución de cultivos ilícitos, al considerarlo “más eficaz para disminuir la cocaína producida”, porque “tiene la fuerza de la voluntad popular”. “Solo deténgase a mirar los números con cuidado y se dará cuenta”, insistió Petro en su publicación.

Las declaraciones de ambos líderes se dan en medio de un clima político marcado por la tensión entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente Petro fuera incluido en la lista OFAC (conocida como lista Clinton), lo que evidencia el deterioro en las relaciones bilaterales.

Hasta el momento, el Pacto Histórico suma más de 2.726.000 votos, una cifra que, según sus voceros, podría acercarse a los tres millones, incluso en una época considerada no electoral, fortaleciendo así su posición dentro del Frente Amplio y reafirmando su peso político en el escenario nacional.