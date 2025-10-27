Benedetti se quedó sin tarjeta de crédito tras aparecer en Lista Clinton: “mis enemigos pueden sentir felicidad”

La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro también afectó a uno de sus hijos, su esposa y al ministro del Interior, Armando Benedetti. En la mañana de este lunes 27 de octubre, Benedetti no escondió su descontento con la decisión de Estados Unidos que, según dijo, lo ha afectado mucho.

“No tengo ni plata ni bienes ni cuentas en los Estados Unidos. Lo de la Lista Clinton me ha pegado muy duro. Todos mis enemigos pueden sentir felicidad. Es la primera vez que pueden sacar bandera y ponerme el pie en el pecho. Ha sido bastante desconcertante. Sigo en shock. Ha sido bastante duro. Las consecuencias de eso son bastante graves. Te congelan, sales de la vida financiera del planeta Tierra”, expresó Benedetti en una declaración frente a varios medios de comunicación.

Entre otras cosas, indicó que le bloquearon la tarjeta de crédito y que es posible que le cierren su cuenta de ahorros. No obstante, señaló que acudirá a la Superintendencia Financiera en caso de que sienta que los bancos vulneran sus derechos.

Uno de los argumentos que uso Estados Unidos para incluir a Benedetti fue una grabación revelada por la Revista Semana en la cual él aparece hablando de unos $15.000 millones que habrían sido usados para la campaña del presidente Petro. No obstante, Benedetti contradijo ese argumento y advirtió que una grabación de esas características no es suficiente para ser incluido en la Lista Clinton.

Según el ministro del Interior, aparecer en dicha lista fue producto de sus pronunciamientos en favor del presidente Petro.

Mientras tanto, sostuvo que hasta la consignación de su sueldo como funcionario está en vilo. “Yo estoy jodido, son cosas que tiene que saber el Ministerio. ¿Me van a pagar en efectivo o por caja menor?“, se preguntó Benedetti. ”Una cosa es que le prohíban ir a ver a Mickey Mouse y otra que lo pongan al lado de Osama Bin Laden", concluyó el ministro.

“El petrismo está demasiado vivo”

Benedetti también se refirió a las elecciones que se llevaron a cabo este domingo 26 de octubre. Entre otras cosas, sostuvo que no se pueden comparar estas votaciones con consultas pasadas que se realizaron al mismo tiempo que las elecciones legislativas.

“Tres millones de votos en frío, eso quiere decir que el petrismo está demasiado vivo, espectacularmente vivo”, concluyó Benedetti.