Mujer desenterró cadáver para bañarlo y ponerle ropa nueva en Santander

El pasado miércoles se presento un inesperado y aterrador hecho en el municipio de Landázuri, Santander, debido a que una mujer decidió abrir una bóveda en el cementerio del lugar y sacar el féretro de un hombre que había sido enterrado hace tres meses.

La mujer aprovechó la ausencia del sepultero y con sus propias manos retiró la lápida, deslizó el cajón hacia afuera y levantó la tapa. Al lograr sacarlo, comenzó a hablarle al cadáver, como si estuviera frente a una persona viva. “Voy a comprarle uno mejor, papacito”, se le escucha decirle durante el video, mientras le muestra un par de jeans que acababa de adquirir.

Al parecer el cuerpo pertenecía a Diego Expedito Moreno Rojas, quien fue sepultado el 24 de julio de 2025, tras haber sido asesinado de una puñalada en el parque principal de Cimitarra, esto según el párroco de Landázuri, Bayron Alexander Martínez. La mujer tendría planeado “bañarlo y dejarlo limpio”, pues llegó al cementerio con artículos de aseo personal.

El mismo sepúltelo fue alertado y se encargó se grabar el perturbador video, mientras que también le dice a la mujer: “Mamita, ¿usted por qué hizo eso? Eso es un delito”, pero ella no le respondía. Posteriormente, cuando el hombre fue en busca de ayuda, esta mujer ya había comenzado el aseo del cuerpo con un balde de agua.

A la escena habría llegado el padre del difundo armado con un machete para detener a la mujer, pero a la par llegó la policía, quienes lograron controlar la situación y a pesar de su resistencia llevarse finalmente a la mujer esposada. El sacerdote confirmó que, tras el incidente, el sepulturero volvió a colocar el féretro dentro de la bóveda y selló nuevamente la tumba. “Fue un acto doloroso para todos. Nadie entiende qué la llevó a hacer algo así”, señaló.