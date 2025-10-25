Mujer que golpeó a mesera en Valledupar tendría que pagar indemnización por la agresión

Por medio de redes sociales ha estado rondando un viral video de una pelea entre dos mujeres, esto al parecer por un hombre involucrado. Los hechos se habrían dado en un restaurante de Valledupar, mientras una de las meseras atendía con normalidad, una mujer con cabello rizado y atuendo de color negro que se mostró como cliente, la atacó.

En el video se puede observar como espera que la mesera se acerque a su mesa para ponerse de pie con su celular en la mano, mostrarle algo en él y posteriormente agarrarla por el cabello, desatando una pelea entre ambas por fuera del recinto.El personal del restaurante y otras personas trataron de separarlas, pero la mujer que inició la riña no paraba de golpear a la mesera en el piso.

La primera versión que se dio de lo ocurrido es el novio de la cliente pagó por la plataforma Nequi, sacó su número y le escribió, pero no contaba con que el chico se fuera al baño y dejara su celular en la mesa. Al instante la novia ve el mensaje que supuestamente decía “soy la de la limonada”, se para a confrontarla repitiendo lo que dice el mensaje y la mesera se queda en silencio e inician los golpes.

No obstante, ante la viralidad del video, ambas mujeres se pronunciaron en sus redes sociales, indicando que la mesera y el hombre se conocían desde la infancia, al verse no se saludaron, pero la novia se habría dado cuenta. Al parecer ella encontró algunos chats con la mesara tras la visita al restaurante donde trabaja, por lo que a los días regresó al lugar para hacerle el reclamo y terminar golpeándola.

Le puede interesar: Adriana Díaz, la mujer que se hizo viral por su esquizofrenia reapareció en redes

A la par surgió el rumor de que la mujer que atacó a la mesera tendría que supuestamente pagar cárcel por seis años o tendría que conciliar con la mesera para llegar a un acuerdo, pagándole una gran suma de dinero.