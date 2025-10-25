Adriana Díaz, la mujer que se hizo viral por su esquizofrenia reapareció en redes

Hacia el mes de abril de este 2025, el nombre de Adriana Díaz se hizo completamente viral en redes, debido a sus publicaciones en las que manifestaba ser víctima de persecuciones y complots, lo que llevó a muchos a especular sobre su salud mental, sugiriendo que tenía esquizofrenia.

Puede leer: Se viralizan imágenes de Adriana Díaz con el hombre que habría sido su pareja, ¿es el culpable de su enfermedad?

En sus videos, se le veía a menudo confrontando a personas en espacios públicos y acusándolas de ser parte de estas conspiraciones, en ese momento la mujer generó preocupación y un debate en las redes sociales sobre la necesidad de abordar la salud mental. Por otro lado, las personas que estuvieron interesadas en el caso buscaron la máxima información sobre la identidad de Adriana Díaz, encontrando algunas fotografías de su juventud y también con sus familiares.

Todo indica que la mujer viene de una familia adinerada, además ella misma había afirmado que su madre reside en Estados Unidos y que le enviaba dinero mensualmente. A pesar de que hubo varios cuentas de Adriana en TikToK, finalmente desapareció de la red social por meses, solo hasta este octubre volvió a ser vista y no precisamente en su perfil personal.

Un usuario de TikTok la captó caminando por las calles de Bogotá, llevando con ella un morral y lo que sería un carro del mercado, luciendo en perfecto estado. Al respecto miles de personas comentaron para desear que su estado de salud fuese mejor al de hace 7 meses:

“Creo que grabarla le genera más ansiedad , el hecho de que esté pasando por un brote psicótico no es algo de burla”, “Vivir con problemas mentales no es fácil, seamos un poco más empaticos y agradezcamos que estamos bien y no sufrimos de ningún trastorno mental”, “Feo grabarla cuando varias veces ha dicho que se siente perseguida acorralada, la gente realmente no sabe lo que es vivir con un trastorno mental”, son algunas de las reacciones.