Encuentran un hombre sin vida en la vía Indumil, en el municipio de Soacha: se habría quitado la vida en un árbol

Lastimosamente las autoridades encontraron una lamentable escena en el municipio de Soacha, sobre la vía Indumil. En la mañana del viernes 24 de octubre un hombre fue encontrado sin vida colgado de un árbol al interior de uno de los predios aledaños a la vía.

Aunque no se han entregado detalles sobre el incidente, las primeras hipótesis indican que el hombre se habría quitado la vida ahorcándose de un árbol.

Ante esto, se activaron las respectivas investigaciones y las autoridades recordaron que en Bogotá, Soacha y todo Colombia existen diferentes líneas de atención para la prevención del suicidio.

Líneas de prevención del suicidio en Bogotá y Colombia: contactos y cobertura nacional

En Colombia, las líneas de prevención del suicidio se han consolidado como una herramienta vital para brindar apoyo emocional y atención inmediata a personas en crisis. En Bogotá, la Línea 106 “El poder de ser escuchado” ofrece atención gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana. A través del número 106, cualquier persona puede recibir acompañamiento psicológico de profesionales capacitados. También están disponibles la Línea Psicoactiva Distrital (018000 112 439 y WhatsApp 301 276 1197) y la Línea de la Esperanza (+57 601 484 2094), gestionada por la Arquidiócesis de Bogotá.

A nivel nacional, existen líneas como la Línea Amiga de Medellín (604 444 44 48) y la Línea de la Vida en Barranquilla (339 99 99 / 315 300 2003). Organizaciones como la Fundación Sergio Urrego también ofrecen la Línea Salvavidas (311 766 8666) para jóvenes y familias.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de salud mental del país, enfocada en reducir los índices de suicidio mediante acompañamiento oportuno, escucha activa y orientación profesional. En caso de emergencia, el 123 sigue siendo la línea nacional para atención inmediata.