Venezuela se pronunció, rechazó la sanción al presidente Petro y dijo que EEUU busca desestabilizar a Colombia

Comunicado del gobierno de Venezuela en rechazo a inclusión de Petro en la lista Clinton. (Foto: Presidencia / captura de pantalla)

El gobierno de venezolano se pronunció a través de un comunicado para rechazar la sanción al presidente Gustavo Petro por parte de Estados Unidos al incluirlo en la lista Clinton. En la misiva aseguran que el gobierno norteamericano lo que busca con esta decisión es desestabilizar a Colombia.

En el comunicado que se conoció, Venezuela afirma que con esta decisión se viola el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela rechazó inclusión de Petro a la lista Clinton

En el documento conocido a través de las redes sociales se lee: “Las denominadas medidas coercitivas unilaterales son mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral, condenadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, por atentar contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos”.

Además, también señaló al gobierno norteamericano al decir que: “estas acciones buscan criminalizar al presidente Gustavo Petro promover la desestabilización interna de Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región”.

Aseguraron que el presidente Petro “es el único mandatario que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con las mafias políticas”.

“Venezuela exige el cese inmediato de estas prácticas coercitivas contrarias al Derecho Internacional y convoca a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia”, termina la misiva conocida.

Por su parte, desde el Gobierno de Estados Unidos, Scott Bessent, secretario de Tesoro escribió en su cuenta sobre el tema que: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”.