“Jamás de rodillas”: Petro tras ser incluido en la lista Clinton con su familia

Este viernes, 24 de octubre, el presidente Gustavo Petro fue incluido dentro de la conocida lista Clinton, en la que él y su familia no podrá realizar transacciones financieras en Estados Unidos y todas sus cuentas o propiedades quedan congeladas. El mandatario reaccionó publicando un mensaje a través de sus redes sociales.

El presidente advirtió que la amenaza del senador Berni Moreno se habría hecho realidad, por lo que ahora él y sus hijos hacen parte del listado de personas o empresas que tienen relaciones con el narcotráfico para el gobierno norteamericano.

También le puede interesar: “El problema no es la Constitución del 91, el problema es Petro”: Gobernador de Antioquia

Petro reaccionó a ser incluido en la lista Clinton

Justamente el senador Berni Moreno en conversación con Fox News aseguró que el mandatario de los colombianos y su familia podrían figurar dentro de la lista Clinton que se impuso en el gobierno del expresidente Bill Clinton, en la que se nombran a todas las personas que estarían vinculadas con lavado de activos y el narcotráfico.

Por su parte, Scott Bessent, secretario de Tesoro de Estados Unidos escribió en su cuenta de X luego de conocerse la noticia que: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el presidente.