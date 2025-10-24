“Nicolás Petro, usted confesó que recibió plata del exnarcotraficante Santander Lopesierra”: Vicky Dávila

Vicky Dávila, precandidata por firmas a las elecciones presidenciales del 2026, se pronunció ante la decisión de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Dávila le respondió a Nicolás Petro que él mismo confesó que recibió plata de exnarcotraficante Santander Lopesierra.

Según indicó la precandidata, en el momento en el que ejercía como periodista, Nicolás Petro también se lo confesó en una entrevista.

También le puede interesar: “Jamás de rodillas”: Petro tras ser incluido en la lista Clinton con su familia

Vicky Dávila le recordó a Nicolás Petro que él le confesó que había recibido dinero de exnarcotraficante

El hijo del presidente, Nicolás Petro, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que dijo: "La misma Fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con Narcotráfico ni con la campaña presidencial. Por el único hecho de ser hijo de @petrogustavo me meten injustamente en la lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiere a organismos internacionales para defender mis derechos".

Ante la publicación, Vicky Dávila se pronunció diciendo: “Nicolás Petro, usted confesó que recibió plata del ex narcotraficante Santander Lopesierra, lo dijo en la confesión ante Fiscalía y lo dijo en entrevista conmigo en Semana. También dijo que usted tomó una parte de esa plata para usted, y que otra parte la utilizó en “logística” de la campaña de su papá Gustavo Petro. Aquí usted puede mentir. Pero con Estados Unidos las cosas son a otro precio. Por eso hoy usted está en la lista Clinton".

Por su parte, Scott Bessent, secretario de Tesoro de Estados Unidos escribió en su cuenta de X que: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”