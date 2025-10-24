La exesposa de Brayan Campo, el asesino de Sofía Delgado, habló sobre cómo era la vida con él: “Viví con un asesino y eso me consumía”

Durante los últimos días, el nombre de Brayan Campo, condenado por el feminicidio de la niña Sofía Delgado, volvió a ser tendencia en redes sociales tras sus declaraciones desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), en una entrevista con el videopodcast Conducta Delictiva. En el mismo espacio mediático, Evelyn Rodas, exesposa del recluso, decidió hablar públicamente para aclarar su papel en el caso y revelar el impacto psicológico que le dejó convivir durante años con el hombre señalado por uno de los crímenes más estremecedores del país.

Rodas aseguró que nunca participó en el asesinato de Sofía Delgado y que, por el contrario, fue pieza clave para que las autoridades lograran la captura de Brayan Campo. “Si yo no lo hago venir a él, no lo capturan. Él mismo me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí’. Yo lo convencí de regresar, y así pudieron detenerlo”, contó en la entrevista. La mujer afirmó que su intención era colaborar con la justicia y desligarse de cualquier vínculo con el crimen.

Sin embargo, la exesposa del feminicida reconoció que su vida cambió por completo después de descubrir la verdadera naturaleza del hombre con el que compartió varios años. “Viví con un asesino y eso me consumía. Dejé de comer, de dormir, y empecé a perder el control de mi vida. No entendía cómo pude convivir con alguien así”, expresó entre lágrimas.

El sufrimiento emocional que atravesó fue tan profundo que incluso confesó haber intentado quitarse la vida. “Solo quería que todo terminara. Llegó un punto en que traté de suicidarme, pero cuando escuché el nombre de mi hija pensé que debía buscar ayuda. Entendí que alguien tenía que cuidarla”, relató Rodas, quien aseguró estar en proceso de recuperación emocional y centrada en el bienestar de su hija.

Las declaraciones se producen poco después de que Brayan Campo reapareciera públicamente para negar su participación en la muerte de otra joven, Érika Sepúlveda, ocurrida en agosto de 2022 en Villa Rica, Cauca. El recluso enfrenta actualmente múltiples procesos judiciales y permanece en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.

Por su parte, Leydi Zúñiga, madre de Sofía Delgado, rechazó las recientes declaraciones del asesino de su hija y pidió respeto. “Le exijo que no vuelva a nombrar a mi niña. No tiene derecho a revictimizarla ni a usar su nombre para buscar atención mediática”, expresó.

El caso continúa generando indignación nacional y reabre el debate sobre la revictimización en medios de comunicación, el tratamiento mediático de los feminicidios y la necesidad de fortalecer las políticas de protección a las mujeres y sus familias.