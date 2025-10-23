Venezolana se arrojó de un puente tras denunciar abuso de su hermano: Dejó pistas en Instagram

Una joven venezolana identificada como Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, de 20 años de edad, perdió la vida tras arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Centro Integral de Servicios (CIS), en la zona de Angelópolis, Puebla, el 22 de octubre.

Imágenes y videos posteriores al incidente circulan en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios. Muchas de estas publicaciones muestran el lugar del puente donde ocurrió la tragedia, en donde la joven dejó sus pertenencias: una bolsa, audifonos y sus zapatos.

Yusvely Marianny llamó a su novio para avisarle que se lanzaría del puente

De acuerdo con reportes de medios locales como Enfoque Noticias, Yusvely había contactado a su pareja momentos antes del hecho, informándole de su intención de atentar contra su vida. Él, preocupado, alertó de inmediato a las autoridades, pero cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales.

Horas antes, Yusvely publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde habló abiertamente sobre sus sentimientos de tristeza, falta de apoyo emocional y, de manera particularmente delicada, sobre un presunto caso de abuso sexual cometido por su propio hermano.

¿Qué dijo la venezolana Yusvely Marianny en su última publicación de Instagram?

En su publicación expresó:

“¡Holaaa a todos! jeje Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida, yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me termine convenciendo de que no...“.

“La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida... Aunque a veces te contaba cosas y sentía que no me prestabas atención mami, como que hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí...”.

La publicación también contenía reflexiones sobre su vida, sus miedos y una despedida a su familia y amigos. El texto continúa disponible en su perfil personal, aunque usuarios y activistas han pedido que se preserve con respeto y que las autoridades investiguen las denuncias que dejó plasmadas.

Exigen justicia por abuso sexual y muerte de Yusvely Marianny

En redes sociales miles de usuarios han exigido justicia y atención a las víctimas de abuso sexual, especialmente aquellas que, como Yusvely, migraron en busca de una vida mejor. Colectivos feministas en Puebla y Ciudad de México también hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de apoyo psicológico y protección para mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades locales aún no han dado detalles sobre el caso, se estima que anuncien si ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y verificar las denuncias hechas por la joven. Asimismo, se espera que el consulado de Venezuela en México colabore con las gestiones necesarias para el acompañamiento de la familia.