Rescatan en Argentina a menor colombiana víctima de trata de personas: la sacaron del país prometiéndole ser fichada por un quipo profesional

Una compleja operación internacional coordinada por Migración Colombia y las autoridades argentinas permitió el rescate de una menor colombiana víctima de trata de personas en Buenos Aires. La adolescente, originaria de Villavicencio (Meta), había sido engañada con falsas promesas de educación y de un contrato profesional en el fútbol argentino.

El caso se resolvió gracias a LibertApp, la aplicación oficial de Migración Colombia que permite a los connacionales reportar emergencias en el extranjero. Tras meses de manipulación, maltrato y amenazas, la menor activó el botón de pánico, iniciando una comunicación directa y constante con un oficial de la Policía Judicial de Migración Colombia, lo que resultó clave para su localización.

“Durante cinco días se mantuvo el contacto con la menor, incluso cuando la mujer intentó moverla de sitio para evitar el rescate”, reportó la entidad.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Gendarmería Nacional de Argentina, que actuaron con información precisa sobre el paradero de la víctima. La acción conjunta permitió liberar a la joven sana y salva y capturar a la mujer argentina que la había retenido, quien ya tenía denuncias previas en San José del Guaviare por utilizar el mismo método de engaño.

Según las autoridades, la captora se presentaba como “cazatalentos deportivos” y convenció a los padres de entregar dinero a cambio de una supuesta oportunidad en el club Arsenal de Argentina.

“Como a los 15 días de estar mi niña allá, ella me pide de nuevo 4.000 mil dólares, que, porque como a mi niña me la fichó Arsenal, entonces que por ley teníamos que viajar los padres para firmar el fichaje de Arsenal, y entonces que teníamos que enviarle los 4.000 dólares para comprobarle al grupo de Arsenal que sí vamos a viajar, que sí estamos interesados en viajar para ver la niña en septiembre”, aseguró la madre de la menor.

El sueño de una carrera deportiva se transformó en cuatro meses de coacción y abuso psicológico. La menor fue obligada a realizar tareas domésticas y sometida a maltrato verbal. Su madre relató que la mujer comenzó a menospreciar s su hija y a decir que no servía para el fútbol.

“Me llama y me dice que la niña debía haber sido cantante porque tiene una voz muy melodiosa, pero que en el fútbol no dio, yo le dije: bueno profe pues si no le dio en el fútbol, está la universidad que ella quiere estudiar psicología, también ella es muy buena para dibujar, ella tiene un arte muy bonito, entonces ella me dijo que no, que, si no era en el fútbol, que ella no la podía tener allá”, aseguró.

La activación del botón de pánico de LibertApp fue determinante. Gracias a la geolocalización en tiempo real y la coordinación con el Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior, la menor fue repatriada a Colombia, arribando al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Su testimonio será fundamental en el proceso judicial por trata de personas en Argentina.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó el éxito del rescate e hizo un llamado a la prevención:

“Migración Colombia hace un llamado urgente a los padres de familia para que eviten confiar en personas inescrupulosas que se lucran con la ilusión de educación y oportunidades deportivas en el extranjero”.

El rescate de la menor en Argentina marca un precedente en el uso de herramientas tecnológicas para salvar vidas y demuestra el compromiso de Migración Colombia con la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, integrando tecnología, cooperación internacional y acción inmediata.