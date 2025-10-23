Privan de la libertad a menor de 17 años como responsable del asesinato de reconocida periodista

Privan de la libertad al sobrino de reconocida periodista asesinada por ordenar el crimen

Este jueves, 23 de octubre, se conoció la decisión de un juez con funciones de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de privar de la libertad al menor de 17 años vinculado al crimen de reconocida periodista y otra mujer en Envigado, al sur de Medellín.

La decisión fue luego de valorar los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía General de la Nación.

También le puede interesar: Inesperado giro: capturan a sobrino de periodista asesinada en Antioquia; tiene 17 años

Privan de la libertad a sobrino de periodista asesinada, habría coordinado a los sicarios

“Los hechos investigados ocurrieron el 28 de marzo del año en curso, cuando dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron con arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y a su hermana Nohelia, abuela del procesado, causándoles las muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las fallecidas, de 73 años", indicó el ente acusador.

Además, reveló que una fiscal de la Seccional Medellín, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, lograron establecer que el adolescente habría contratado, por medio de un tercero, a los sicarios que asesinaron a las mujeres.

“El material probatorio da cuenta de que el hecho estaría relacionado con el interés de acceder a un dinero representado en millonarias propiedades ubicadas en el sur del Valle de Aburrá y que se habría pagado una suma superior a los 100 millones de pesos”, agregó la Fiscalía.

El presunto menor infractor fue aprehendido este miércoles, 22 de octubre, por servidores del CTI y la Policía Nacional durante una diligencia judicial, que se realizó en una finca ubicada en el corregimiento Llano Grande de Rionegro (Antioquia), en la que fueron incautados dos manuscritos con información relevante para el caso y 24 proyectiles de diferente calibre.

“Durante las audiencias concentradas el adolescente no se allanó a los cargos que le imputó una fiscal de la Unidad de Responsabilidad para Adolescentes (URPA), por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en calidad de determinador”, indicó la Fiscalía.

Por este crimen, el pasado 14 octubre fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, quienes firmaron un acuerdo judicial con la Fiscalía.