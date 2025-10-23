“Sin rencores, todos somos hijos de Dios”: ladrones dejan mensaje tras robar un centro infantil

Un nuevo hecho de inseguridad conmociona al municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia. Personas no identificadas ingresaron durante la noche a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Santa Rita y se llevaron alimentos destinados a los niños y niñas del sector.

De acuerdo con la Junta de Acción Comunal, los delincuentes sustrajeron productos básicos para la atención diaria de los menores, además de artículos de aseo y cuidado personal que habían sido donados por la misma comunidad días antes. El hecho fue calificado como “profundamente lamentable”.

“Tenemos hambre, todos somos hijos de Dios”

En una de las paredes del CDI, los autores del robo dejaron pintado un mensaje firmado por “Los Gatos”:

“Tenemos hambre, todos somos hijos de Dios. Atentamente, Los Gatos”.

Junto a la frase, los responsables abandonaron una máscara de la película Wakanda, un gesto que los vecinos interpretaron como una burla.“La necesidad no justifica el robo ni la destrucción de los espacios comunitarios”, afirmó la Junta Comunal, que rechazó el acto por considerarlo un “insulto a la infancia y a la solidaridad del corregimiento”.

Suspensión del servicio y medidas de seguridad

Tras el hurto, el CDI suspendió temporalmente sus actividades el martes 21 de octubre para realizar labores de limpieza, desinfección y verificación de daños. La medida afectó la atención a decenas de niños y niñas que dependen de la institución para recibir alimentación y acompañamiento pedagógico.

La Junta solicitó apoyo de las autoridades y de la comunidad para reforzar la seguridad del centro e instalar un sistema de cámaras, ante la recurrencia de robos en años anteriores.

Campaña solidaria y llamado a la reflexión

A través de redes sociales, la Junta de Acción Comunal de Santa Rita lanzó una campaña de apoyo y donaciones para recuperar los alimentos y materiales perdidos, al tiempo que invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre el cuidado de los espacios colectivos:

“Lo que se roba a los niños se roba a toda la comunidad. Cuidemos juntos lo que nos pertenece a todos”.